ஜி7 மாநாடு – ஜஸ்டின் ட்ருடோவிடம் பேட்டைக்காரனாக மாறிய ட்ரம்ப்!

மாநாடுகளும், சர்ச்சைகளும் ட்ரம்புக்கு ஒன்றும் புதிது அல்ல, முக்கியமான சந்திப்புகளின் போது சர்ச்சைகளிலோ, விமர்சனங்களிலோ ட்ரம்ப் சிக்குவது வழக்கமான விஷயமாகவே மாறி வருகிறது. அமெரிக்க அதிபர் வழக்கமாக கைகொடுப்பதில் தொடங்கி அங்குள்ள தலைவர்களுடன் உரையாடுவது வரை எதாவது ஒரு விஷயம் பேசுபொருளாக மாறிவிடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் ஜி7 மாநாட்டிலும் அரங்கேறியுள்ளது. கனடா பிரதமர் பேசியது மிகத்தவறான செயல் என்று ட்ரம்ப் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இவர்கள் இருவருக்கும் இடையேயான மோதல் சர்வதேச அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ஜி7 மாநாட்டின் போது செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசியதுதான் அதிபர் ட்ரம்பின் கோபத்துக்கு காரணமாகியுள்ளது. இந்த சந்திப்பில் ஜஸ்டின் ”அமெரிக்காவின் இரும்பு மற்றும் அலுமினியம் இறக்குமதி மீதான விலை நிர்ணயத்தை கனடாவால் அவ்வளவு எளிதாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. இது கனடாவை அவமதிப்பதற்கு சமமானது. இதுகுறித்து வட அமெரிக்க ஒப்பந்தங்களின் போது பேசுவோம். ஜூலை 1ம் தேதி எடுக்கப்படும் சீர்திருத்த மசோதாக்களின் போது அமெரிக்கா நிர்ணயித்துள்ள சமமற்ற விலை நிர்ணயித்துக்கு எதிரான முடிவுகள் எடுக்கப்படும்” என்று கூறியுள்ளார்.

இந்த செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு முன் நடந்த நிகழ்வுகளில் ட்ரம்பும் , ட்ரூடோவும் கலந்து கொண்டு ஒன்றாக கைகொடுத்துக் கொண்டனர். பின்னர் நடந்த நிகழ்வுகளிலும் ஒன்றாக புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர். ஆனால் சந்திப்புக்கு பிறகு சில நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்வதாக திட்டமிட்டிருந்த ட்ரம்ப், முன்பாகவே மாநாட்டை விட்டு பாதியில் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு கிளம்பிவிட்டார். வட கொரிய அதிபருடனான வரலாற்றுச் சந்திப்புக்காக முன் கூட்டியே சிங்கப்பூர் விரைந்துவிட்டார். சிங்கப்பூருக்கு வந்த ட்ரம்ப் தனது முழு கோபத்தையும் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மீது காட்டியுள்ளார்.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018