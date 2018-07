தண்ணீர் மாஃபியா… கறுப்புச் சந்தையில் களைகட்டும் புதிய வியாபாரம்! #WaterMafia

தண்ணீர்… “21-ம் நூற்றாண்டின் உலக அரசியலில் எண்ணெய், எரிவாயு ஆகியவற்றைப் புறந்தள்ளி தண்ணீரே மூலமாக விளங்கும்.”

இது பல்வேறு பொருளாதார நிபுணர்களால் கணிக்கப்பட்டுச் சில ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. உண்மைதான். உலகின் நன்னீர் இருப்பு குறைந்துகொண்டே வருகிறது. பூமி ஒன்றும் சுரண்டச் சுரண்டச் சுரந்துகொண்டேயிருக்கும் அட்சய பாத்திரமல்ல. எண்ணெய் வளம், எரிவாயு, கனிம வளங்களைப் போலவே தண்ணீர் இருப்பும் குறையக்கூடியது தான். இருந்தும் இத்தனை வருடங்களாகத் தண்ணீர் சுரந்துகொண்டே இருந்ததற்குக் காரணமும் இல்லாமலில்லை. மற்ற வளங்கள் மீண்டும் உடனடியாகப் புதுப்பிக்க முடியாதவை. ஆனால், தண்ணீர் புதுப்பிக்கத் தகுந்தவை. காலநிலை மாற்றங்கள், தொழிற்சாலைகளால் மாசடைதல், குறைவான உற்பத்தியும் அதீதப் பயன்பாடும், நிலத்தடி நீர் தரம் குறைந்து உவர்ப்படைவது போன்றவை தண்ணீர் இருப்பில் பாதியைப் பயனற்றதாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. இத்தகைய சூழலில் தண்ணீர் கிடைப்பதற்கான வழி அனைவருக்கும் எளிமையாக வாய்ப்பதில்லை. நகர்ப்புறக் குடிசைப் பகுதிகளில் கிட்டதட்ட எதற்குமே முறையான தண்ணீர் வழங்கல் திட்டங்கள் இருப்பதில்லை. அதே சமயம், தொழிற்சாலைகள் வியாபார நிறுவனங்கள் போன்றவற்றிற்கு அரசாங்கம் விதித்த நீர் பயன்பாட்டு அளவு அவர்களுக்குப் போதுமானதாக இருப்பதில்லை.

தண்ணீர்த் தட்டுப்பாடு அதிகமாகிவரும் காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம். நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வாரியங்கள் தற்போது பயன்படுத்திவரும் தண்ணீர் விநியோகக் குழாய்கள் பல வருடங்கள் பழைமையானவை. இருப்பினும், அதன்மூலம் ஓரளவுக்காவது மக்களுக்குத் தண்ணீர் விநியோகத்தை முறைப்படுத்திச் செய்துவருகிறது மாநகராட்சி. ஆனால், தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டு குழாய் வழியாகப் பயணித்து மக்களை வந்துசேரும்போது அதில் பாதி மட்டுமே இருக்கிறது. புது டெல்லிக்கு நகராட்சிக் குடிநீர் வாரியம் நாளொன்றுக்கு 786.6 மில்லியன் லிட்டர் திறந்துவிடுகிறது. 1.7கோடி பேர் மக்கள்தொகை வாழும் தலைநகரத்திற்கு இவ்வளவு குடிநீர் விநியோகம் முறையாகத் திறந்துவிடப்படுகிறது.

