`சென்டினல் பழங்குடியின மக்கள் உலகுக்கு வைக்கும் ஒரே கோரிக்கை!’ – அந்தமான் கொலை உணர்த்தும் உண்மை

பிரேசிலில் அமேசான் காடுகளில் வெளியுலகத்துடன் தொடர்பு இல்லாமல் வசித்துவந்த பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த சிறுமி 2012-ம் ஆண்டு கொடூரமாகக் கொல்லப்பட்டாள். காடுகளுக்குள் நுழைந்து சட்டதிட்டங்களை மீறி மரங்களை வெட்டிக் கடத்தல் தொழில் செய்து வந்த கடத்தல்காரர்களை அந்தச் சிறுமி பார்த்துவிட்டாள். சிறுமியை மரத்தில் கட்டிவைத்து உயிருடன் கொளுத்தியிருக்கிறது அந்த ஈவு இரக்கமற்ற கடத்தல் கும்பல். 2003-ல் இருந்து 2010 வரை பிரேசிலில் 450 பழங்குடியின மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்கிறது தரவுகள். அதன்பிறகுதான் பிரேசில் அரசு பழங்குடியின மக்களைப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொண்டது. காடுகளுக்கு நுழையும் கட்டுப்பாடுகளை கடுமையாக்கியது. வெளியுலகத் தொடர்பேயில்லாமல் வசித்து வரும் பழங்குடியின மக்களை இது போன்றெல்லாம் தொந்தரவு செய்வதால்தான் அவர்கள் தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள வெளியுலக மனிதர்களிடம் கடுமையாக நடந்து கொள்கிறார்கள்.

Image Courtesy : Associated Press



சில தினங்களுக்கு முன்பு அந்தமான் சென்டினல் தீவில் அமெரிக்கர் ஒருவர் கொல்லப்பட்ட நிகழ்வுதான் இதற்குச் சான்று. பழங்குடியின மக்களுக்குக் கடவுள் குறித்து போதனை செய்யப்போவதாகக் கூறிவிட்டு சென்டினல் தீவுக்குள் தனியாகச் சென்றிருக்கிறார் அமெரிக்க போதகர் ஜான் ஆலன். உள்ளே நுழைந்தவுடன் அவரை நோக்கி அம்புகளை எய்தி கொலை செய்தனர். அவரின் உடலையும் அங்கேயே புதைத்துவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

தடை செய்யப்பட்ட பகுதிக்குள் ஆலன் எப்படி நுழைந்தார் என்பது குறித்து அந்தமான் நிகோபர் தீவுகளின் டி.ஜி.பி தெபெந்திர பதாக், CNN தளத்துக்குப் பேட்டியளித்தார். அவர் கொடுத்த விளக்கம் பின்வருமாறு..

“அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஆலன் டூரிஸ்ட் விசாவில் வந்து இருக்கலாம். ஆனால், நாங்கள் அவரைச் சுற்றுலா பயணி எனச் சொல்ல விரும்பவில்லை. தடை செய்யப்பட்ட தீவுக்குள் ஒருவித நோக்கத்தோடு, அவர் வந்திருக்கிறார். அதுவும் மதம் குறித்து பழங்குடியின மக்களுக்கு போதகம் செய்யும் நோக்கத்தோடு அவர் வந்திருக்கிறார். சென்டினல் தீவு என்பது இந்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் தடை செய்யப்பட்ட பகுதி. அந்தத் தீவுக்குப் பயணம் செய்வது முற்றிலுமாக தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. வெளியுலகுக்கும், அவர்களுக்குமான இடைவெளி 5 நாட்டிகல் மைல். அதைக் கடந்து செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆலன் எந்தவித அனுமதியுமின்றி உள்ளூர் நண்பர்களின் உதவியுடன் அந்தத் தீவுக்குள் மரப்படகில் செல்லத் திட்டம் தீட்டியிருக்கிறார். நவம்பர் 15-ம் தேதி மீனவர்கள் உதவியுடன் தீவுக்கு அருகே பயணித்திருக்கிறார்.





தீவிலிருந்து 700 மீட்டர் தொலைவில் படகு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு மேல் போக முடியாது என மீனவர்கள் மறுத்துவிட்டார்கள். எனவே படகிலிருந்து இறங்கி சிறிய படகு ஒன்றில் தீவை நோக்கித் தன்னந்தனியாகச் சென்றிருக்கிறார். ஆலன் வரும்வரை மீனவர்கள் அங்கேயே நிற்பதாகக் கூறியிருக்கின்றனர். தீவின் அருகே வந்ததும், படகிலிருந்து இறங்கி ஆலன் தீவுக்குள் நுழைந்தார். ஆலன் தீவுக்குள் காலடி எடுத்து வைத்ததும் அவரை நோக்கி அம்புகள் பாய்ந்து வந்தன. ஆலனின் வந்த படகையும் அம்புகள் துளைத்தன. அம்பு காயங்களுடன் மீனவர்கள் இருக்கும் இடத்துக்கு ஆலன் நீந்தி வந்துள்ளார். ஆனாலும் அவர் பின்வாங்கவில்லை. மறுநாள் (நவம்பர் 17) தீவுக்குள் நுழைந்தார். ஆனால் அவர் மீண்டும் வரவேயில்லை. அவருக்காகக் காத்திருந்த மீனவர்கள் சற்று முன்னேறி வந்து பார்த்தபோது சென்டினல் இன மக்கள் ஆலனின் சடலத்தை இழுத்துச் சென்றதைப் பார்த்துள்ளனர். மீனவர்களின் வாக்குமூலத்தை வைத்து அவரின் உடலை மீட்க முயற்சி செய்து வருகிறோம். ஆனால் அது அவ்வளவு சுலபமில்லை’ எனத் தெபெந்திர பதாக் குறிப்பிட்டார்.





இந்தச் சம்பவம் குறித்துப் பழங்குடியின மக்கள் நலனுக்காக இயங்கி வரும் சர்வைவல் இன்டர்நேஷனல் தொண்டு அமைப்பு வருத்தம் தெரிவித்துள்ளது. `எங்களைத் தனியாக விட்டுவிடுங்கள் என்பதே சென்டினல் மக்கள் உலகுக்கு முன்வைக்கும் ஒரே கோரிக்கை. இந்தச் சம்பவம் நமக்குக் கற்றுக் கொடுக்கும் பாடமும் அதுதான். அவர்களின் உணர்வுகளுக்கு நாம் மதிப்பளிக்க வேண்டும். அவர்கள் விரும்பும் அந்தத் தனிமையை நாம் தொந்தரவு செய்யக் கூடாது. பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தின் போது, இந்தத் தீவில் இருந்த 1 லட்சம் மக்களுக்கும் அதிகமானோர் கொன்று வீழ்த்தப்பட்டனர். அப்போது தப்பிப் பிழைத்தவர்கள் மட்டுமே இன்னும் இங்கு இருக்கிறார்கள். சென்டினல் மக்கள், இத்தகைய நவநாகரிக மக்களைக் கண்டால் பயப்படுவதற்குக் காரணங்கள் இல்லாமல் இல்லை. வெளிநாட்டினர் சென்டினல் மக்களைத் தொந்தரவு செய்யாதபடி இந்திய அரசு பாதுகாப்பைக் கடுமையாக்க வேண்டும்’ என்கிறார்கள் ஆதங்கத்துடன்.





மேலும் இந்தச் சம்பவம் குறித்து விலங்குகள் ஆர்வலரும், My Husband and Other Animals புத்தக எழுத்தாளருமான ஜானகி லெனினிடம் பேசினோம்.

“சென்டினல் தீவுகளுக்குச் செல்ல யாருக்கும் அனுமதி கிடையாது. இத்தனை ஆண்டுகளாக அவர்கள் அப்படித்தான் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். வியாதிகளுக்கு எதிரான எந்தவித எதிர்ப்பு சக்தியும் அவர்களுக்கு இல்லை. ஃப்ளூ (Flu) மாதிரியான நோய்களைக்கூட அவர்களால் தாங்கிக்கொள்ள முடியாது. அங்கு இருந்த பல பழங்குடி இனங்கள் பிரிட்டிஷ் காலம் தொட்டு, அழிக்கப்பட்ட வரலாறு எல்லாம் இருக்கிறது. அந்தமானில் இருக்கும் இன்னொரு குழுவான ஓங்கி இனத்தில் இன்னும் 40 பேர்தான் இருக்கிறார்கள். ஓங்கி இனமே அழிய காத்திருக்கிறது. பிற இனங்கள்போல் இவர்களது நிலைமையும் ஆகிவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் அங்கு நுழையக் கூடாது எனச் சட்டமே வரையறுத்திருக்கிறார்கள். இவர் அதையும் மீறி, பலமுறை முயற்சி செய்து அங்கு சென்று இருப்பது வீண் செயல். சுனாமி சமயத்தின் போது, இவர்களின் கதியை அறிந்துகொள்ள அங்கு சென்ற ஹெலிகாப்டரின் மீது, சென்டினல் மக்கள் அம்புகளை எய்திருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் தெரிந்தும், இவர் அங்கு சென்றிருக்கிறார். இவர் செய்தது தவறு” என்றார் ஆதங்கத்துடன்.

“எங்களை யாரும் தொடர்புகொள்ள வேண்டாம். நாங்கள் தனியாக இருக்கவே விரும்புகிறோம்” என்பதுதான் சென்டினல் மக்கள் இந்த உலகுக்கு வைக்கும் ஒரே கோரிக்கை. பழங்குடியின மக்கள் நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய பொக்கிஷம். அவர்களை பாதுகாக்க நாம் மெனக்கெட வேண்டாம். அவர்கள் கேட்கும் அந்தத் தனிமையைக் கொடுத்தாலே போதுமானது!

