கமலா தியேட்டரில் காலாவுக்கு பதில் ஜுராஸிக் பார்க்!

சென்னை கமலா தியேட்டரில் காலா படத்தை திரைபடத்துக்கு பதில் ஜுராஸிக் பார்க் படத்தை திரையிட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள காலா திரைப்படம் நாளை வெளியாகிறது. இப்படத்தில் ரஜினி, ஈஸ்வரி, சமுத்திரக்கனி நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்திற்கான கணினிமய அனுமதிச்சீட்டு ரிமேலாய்வுஷன் கடந்த ஞாயிறு துவங்கியது. சென்னையில் பல தியேட்டர்களில் வார இறுதி நாட்களுக்கே அனுமதிச்சீட்டு கிடைப்பதாகவும், கணினிமய முன்பதிவு மந்தமாக இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியானது.

இந்நிலையில், சென்னை கமலா திரையரங்கில் நாளை காலா திரைப்படத்திற்கு பதில், ஜூராசிக் வேல்டு திரைப்படம் திரையிடப்படும் என கமலா திரையரங்கின் மேலாளர் கோபி தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

திரையரங்கின் கட்டுப்பாடு விதிக்கு அப்பாற்பட்டு அனுமதிச்சீட்டு கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என காலா விநியோகிஸ்தர்கள் தரப்பில் கூறியதாகவும், பொது மக்களிடம் அதிகமாக கட்டணம் வசூலிக்க முடியாது என மறுத்துவிட்டதாக கமலா திரையரங்கு தரப்பு சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதே போல உதயம் திரையங்களிலும் காலா வெளியாகாது என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

kaala movie is not released in kamala theatre