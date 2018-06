பிலிம்பேர் விருதுக்கு நடிகர்கள், நடிகைகள் பட்டியல்!

65வது பிலிம்பேர் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தமிழ் நடிகர்கள், நடிகைகள் பட்டியல் விவரம்.

தேசிய விருதுக்கு பின் திரை உலக நட்சத்திரங்கள் பெரிதும் மதிக்கும் விருது பிலிம்பேர். இந்நிலையில் தற்போது 65வது பிலிம்பேர் விருது விழா 16ம் தேதி ஹைதராபாத்தில் நடக்கிறது.

இந்த விருதுக்காக பரிந்துரைக்கபட்ட தமிழ் நடிகர் நடிகைகள் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.





சிறந்த படங்கள் : அறம், அருவி, தரமணி, தீரன், விக்ரம் வேதா.





சிறந்த நடிகர்கள்: கார்த்தி (தீரன் ), மாதவன் (விக்ரம் வேதா), ராஜ்கிரண், விஜய் (மெர்சல்), விஜய் சேதுபதி (விகரம் வேதா).

சிறந்த நடிகைகள்: அதிதி பாலன் (அருவி), அமலாபால் ( திருட்டுபயலே 2), ஆண்ட்ரியா(தரமணி), ஜோதிகா (மகளிர் மட்டும்), நயனதாரா (அறம்), ரேவதி(பவர் பாண்டி).

சிறந்த இயக்குனர்கள்; அருண் பிரபு புருஷோத்தமன்( அருவி), அட்லி ( மெர்சல்), தனுஷ் ( பவர் பாண்டி), கோபி நயினார்( அறம்), வினோத் ( தீரன் அதிகாரம் ஒன்று), புஷ்கர் காய்த்ரி( விக்ரம் வேதா)

சிறந்த துணை நடிகர்:அபிமன்யூ சிங் ( தீரன்), பிரசன்னா (திருட்டுபயலே-2), எஸ்ஜே சூர்யா(மெர்சல்),

வினய்(துப்பறிவாளன்), விவேக் ஒபராய்(விவேகம்)சிறந்த துணை நடிகை:

அஞ்சலி வரதன்(அருவி) , பானுப்பிரியா (மகளிர் மட்டும்), நித்யாமேனன்(மெர்சல்)

ஊர்வசி(மகளிர் மட்டும்), வரலட்சுமி சரத்குமார்( விக்ரம் வேதா) சிறந்த இசையமைப்பாளர்:

அனிருத் ரவிச்சந்தர்(வேலைக்காரன்),

அனிருத் ரவிச்சந்தர் (விவேகம்),

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்(காற்று வெளியிடை),

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் (மெர்சல்),

இமான்(போகன்)

The wait for the official nominations’ list for the 65thd Jio Filmfare Awards (South) 2018 is finally over. The annual gala recognising best talents of Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada cinema will be held on June 16, 2018 in Hyderabad.