விஜய்யின் தூத்துக்குடி விசிட் குறித்து பிரபலங்களின் கருத்து

6/7/2018 10:58:09 AM

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி கடந்த மே 22ம் தேதி மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடத்தினர். இதில் கலவரம் வெடித்ததை தொடர்ந்து போலீசார் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர். இதில் 13பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். காயமடைந்தவர்களையும், துப்பாக்கி சூட்டில் பலியானவர்களையும் தலைவர்களும், நடிகர்களும் சந்தித்து ஆறுதல் கூறி நிவாரணம் வழங்கி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் நடிகர் விஜய் துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்தோர் வீடுகளுக்கு நள்ளிரவில் நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறினார். தூத்துக்குடியில் ஸ்லோனின் ஜான்சி உள்ளிட்ட உயிரிழந்தவர்களின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்ற விஜய் ஆறுதல் தெரிவித்து மட்டுமல்லாமல் தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவியும் வழங்கினார். இந்நிலையில் தூத்துக்குடி சென்றது குறித்து பிரபலங்கள் பலரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.



நடிகர் விவேக்

தூத்துக்குடி சகோதரி சுனோலின் வீடு சென்று ஆறுதல் கூறிய சகோதரர் விஜய் அவர்களை மனமாரப் பாராட்டுகிறேன். அவர் மனித நேயம் போற்றுதத்குரியது.

பாடலாசிரியர் விவேக்

தவிச்ச மனசு சிரிப்ப விதைச்சா மனுஷன் நீ தான் டா சிரிப்ப நினைச்சி கூட பார்க்க முடியாதவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுத்துள்ளார் விஜய்.

ஹரீஷ் கல்யாண் : சிறந்த அணுகுமுறை #Thalapathy Vijay na! Hats off

சுஜா வருணி : Big salute to Vijay sir #PeriyaManushan



யாஷிகா ஆனந்த் : Be like #Thalapathy

ஸ்டன்ட் சில்வா

எங்கள் வீட்டிற்கு வந்து எங்களின் துக்கத்தை தன் துக்கமாக நினைத்து பகிர்ந்து கொண்டு என் தங்கைக்கு மனமாற ஆறுதல் அளித்துச்சென்ற அன்பு அண்ணன் இளையதளபதி விஜய் @actorvijay அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி

Source: Dinakaran