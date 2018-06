அடுத்த படத்தில் பேயாக மிரட்டவுள்ள த்ரிஷா!

தனது அடுத்த படத்தில் நடிகை த்ரிஷா , பேயாக மிரட்டவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

முன்னணி கதாநாயகிகள் பேய் வேடங்களில் நடிக்க அதிகம் விரும்புகிறார்கள். மாயா படத்தில் நயன்தாரா பேயாக நடித்தார். அனுஷ்கா பாகமதியில் பேயாக மிரட்டினார். த்ரிஷா மோகினி படத்தில் பேயாக நடிக்கிறார்.

இப்படத்தின் பெரும்பகுதி படப்பிடிப்பு லண்டனில் முடித்துள்ளனர். கிராபிக்ஸ் காட்சிகளும் மிரட்டலாக இருக்கும் என்கின்றனர். மோகினி படம் பல மாதங்களுக்கு முன்பே முடிந்தும் திரைக்கு வருவதில் தாமதம் ஏற்பட்டு உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

இதுகுறித்து படத்தின் இயக்குனர் ஆர்.மாதேஷி கூறுகையில், ‘

“மோகினி படத்தின் வேலைகள் முடித்து திரைக்கு வர ஏற்பாடுகள் நடக்கிறது. தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் பட வெளியீட்டை முறைப்படுத்தி பட்டியல்கள் வெளியிடுகிறது.

காலா வந்ததால் தியேட்டர்கள் கிடைக்கவில்லை. இம்மாதம் இறுதியில் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளோம்.



படத்துக்கு யூ சான்றிதழ் அளித்துள்ளனர். குடும்பத்தோடு பார்க்கும் கலகலப்பான படம் தான் மோகினி.



த்ரிஷாவின் திரைப்பட வாழ்க்கையில் முக்கிய படம். பேயாக உயரத்தில் பறந்தும் தண்ணீருக்குள் இருந்தும் நடித்த காட்சிகள் ரசிகர்களுக்கு மிரட்டலாக இருக்கும்.’ என்றார்.

Actress Trisha Krishnan-starrer upcoming horror-thriller is gearing up for a release. The long-delayed film is waiting for a confirmation from the TFPC (Tamil Film Producers’ Council) regarding the release. Reports suggest that ‘Mohini’ is likely to release by the end of this month. However, we await an official confirmation from the makers.