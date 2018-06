‘நானும் ஒரு காலா’ தான்: ரஞ்சித்துக்கு குஜராத் எம்.எல்.ஏ பாராட்டு

மேலும் ‘காலா’ திரைப்படம் ஒருபக்கம் தமிழகத்தில் ரூ.50 கோடி வசூல் செய்து சாதனை செய்ததாக கூறப்பட்டாலும், ஐந்தாவது நாளே காற்று வாங்குவதாகவும், எனவே பணத்தை திருப்பி விநியோகிஸ்தர்கள் கேட்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இவ்வாறு இந்த படம் குறித்து மாறுபட்ட செய்திகள் வெளியாகி கொண்டிருக்கும் நிலையில் ‘காலா’ படத்தை நேற்று பார்த்த குஜராத் சுயேட்சை எம்.எல்.ஏ ஜிக்னேஷ் மேவானி தனது டுவிட்டரில் பாராட்டியுள்ளார். இந்த படத்தை பார்க்கும்போது நானும் ஒரு ‘காலா’ தான் என்று தனக்கு தோன்றியதாகவும், ‘கபாலி’க்கு பின்னர் மீண்டும் ஒரு நல்ல படத்தை இயக்கிய ரஞ்சித்தை பாராட்டுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

Do watch P. Ranjith’s #Kaala :

Watched Kala yesterday and felt that I am also a Kala. Very good film. Our brother @beemji (also director of Kabali) has come up with one more very good film challenging the established order in many subtle yet entertaining way. Proud of Pa. Ranjith pic.twitter.com/67eBv5MGT3

—

Jignesh

Mevani (@jigneshmevani80)

June 11, 2018