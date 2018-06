சேவை செய்ய பதவி தேவை இல்ல: விஷால் பஞ்ச்!

மக்களுக்கு சேவை செய்ய பதவி அவசியம் இல்லை என நடிகர் விஷால் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினத்தின் அச்சிதாபூரில் ஊனமுற்றோருக்கான பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கழிப்பறைகளை நடிகர் விஷால் திறந்து வைத்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில்,‘ ஸ்டெர்லைட் ஆலை போராட்டத்தில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டு பலர் பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது அரசின் தோல்வியையே காட்டுகிறது. 144 தடை உத்தரவை சரியான முறையில் கையாளவில்லை. இதுதான் இந்த துயர சம்பவம் நடக்க முக்கிய காரணம்.

விவசாயிகள் நலனை பாதுகாப்பது எல்லோருடைய கடமையாகு. எனது படங்களின் வசூலுன் ஒரு சதவீதத்தை விவசாயிகள் நலனுக்காக வழங்கவுள்ளேன். திரைப்படத்தில் இருக்கும் வரை இதை தொடர்ந்து செய்வேன்.

அனுமதிச்சீட்டு வாங்கி தியேட்டரில் படம் பார்க்கும் ஒவ்வொருவரும் இதில் பங்கெடுத்தவர்கள் ஆவார்கள். மக்களுக்கு சேவை செய்பவர்கள்தான் உண்மையான அரசியல் தலைவர்கள். சேவை செய்வதற்காக பதவியில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.’ என்றார்.

