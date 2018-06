டிரம்பையும் விட்டு வைக்காத தமிழ் படம் 2.0!

தமிழ் படம் 2.0-ல் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பையும் கிண்டல் செய்ததுள்ளனர்.

சி.எஸ். அமுதன் இயக்கத்தில் சிவா நடித்த தமிழ் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் தமிழ் படம் 2.0 தயாராகியுள்ளது. தலைப்பிலேயே ரஜினியின் 2.0 பெயரை கிண்டல் செய்துள்ளனர்.

இப்படத்தின் விளம்பரம் அண்மையில் வெளியாகி வைரலானது. அதில் துணை முதல்வர் ஓ.பி.எஸ். உட்பட பலரையும் கிண்டல் செய்துள்ளனர்.



இந்நிலையில் கனடாவில் நடந்த ஜி7 மாநாட்டில் பங்கேற்ற அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கை கட்டி சேரில் அமர்ந்திருக்க ஜெர்மனி அதிபர் ஏஞ்சலா மெர்கல் அவரை பார்க்கும் புகைப்படம் வைரலானது.



Wow what a coincidence…! https://t.co/uYHoX7opWG — shiva (@actorshiva) 1528805485000

இந்நிலையில், டிரம்ப், மெர்கல் புகைப்படம் போன்றே சிவா, தமிழ் படம் 2.0 குழு இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளனர். இது எதேச்சையாக நடந்ததாக சிவா தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

Thamizh Padam 2.0 team has not left the US president Trump alone. They have even made fun of Trump’s latest viral photo.