பிக் பாஸ் வீடு ரணகளமாகும்ன்னு கமல் சொன்னது இவரையா ?

பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு இவர் வந்தால் ரணகளமாகிடுமே என கமல் சொன்னது இவரை தானா?

பிக் பாஸ்-2 நிகழ்ச்சி வரும் 17ம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாக உள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியை கமல் ஹாசன் தொகுத்து வழங்குகிறார். இதில் யார் யார் பங்கேற்கவுள்ளார்கள் என தெரிந்து கொள்ள மக்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.



இந்நிலையில் இந்த வீட்டிற்கு தம்பதி பங்கேற்கவுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியின் டி.ஆர்.பி.யை ஏற்ற யார் உதவுவார்கள் என பார்த்து பார்த்து ஆட்களை தேர்வு செய்கிறார்கள். பவர் விண்மீன் சீனிவாசன், மும்தாஜ் ஆகியோர் டி.ஆர்.பி. ஏறும் என நம்பப்படுகிறது.



காவல் நிலையம் வரைக்கும் சென்ற நடிகர் தாடி பாலாஜி, அவரின் மனைவி நித்யா இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவுள்ளார்களாம். இவர் வந்தால் வீடு ரணகளமாகிவிடும் என கமல் சொன்னது தாடி பாலாஜி, நித்யாவை தானோ? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

