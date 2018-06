நடிகர் சல்மான்கானுக்கு பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு!

நடிகர் சல்மான்கானுக்கு வந்த கொலை மிரட்டலையடுத்து அவரின் வீடு படப்பிடிப்பு தளங்களில், போலீசாரின் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயங்கர ரவுடியான லாரன்ஸ் பிஸ்னோயின் உதவியாளர் சம்பத் நெஹ்ராவை போலீசார் சமீபத்தில் கைது செய்தனர். அவரிடம் விசாரணை நடத்திய, நடிகர் சல்மான்கானை கொலை செய்ய லாரன்ஸ் பிஸ்னோய் திட்டமிட்டு இருப்பது தெரியவந்தது.



இதற்காக லாரன்ஸின் கூட்டாளிகள் மும்பைக்கு சென்றிருக்கலாம், என சந்தேகிக்கும் அரியானா போலீசார், மராட்டிய போலீசாரை எச்சரித்துள்ளனர். இதைத்தொடர்ந்து சல்மான்கானின் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளது.



இதற்காக சல்மான்கானின் வீடு, படப்படிப்பு தளங்களில் ஆயுதம் ஏந்திய போலீசார் நிறுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.

The Mumbai Police has beefed up security of Bollywood superstar Salman Khan after they were alerted by the Special Task Force (STF) of Haryana Police about danger to the actor.