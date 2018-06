கர்நாடகாவில் கமலின் ‘விஸ்வரூபம்-2’ படம் வெளியாகுமா?

ஹாலிவுட் படங்களுக்கு இணையாக அதிகமான தியேட்டர்களில் கமலின் விஸ்வரூபந்2 படத்தை திரையிடுகின்றனர். இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

எந்த மதத்தையும் சார்ந்து இருக்கலாம். தேச துரோகியாக இருப்பது தவறு என கமல்ஹாசன் பேசியவசனம் டிரெய்லரில் இடம் பெற்றுள்ளது. இதற்கு பல விமர்சனங்கள் எழுந்தது.

காவிரி பிரச்சினையில் கர்நாடகத்துக்கு எதிராக கமல் தெரிவித்த கருத்துக்கு கமல் படங்களை திரையிட கர்நாடக திரைப்பட வர்த்தக சபை, கன்னட அமைப்புகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் விஸ்வரூபம்-2 படத்தை வாங்க வேண்டாம் என வினியோகஸ்தர்களை கன்னட அமைப்புகள் மிரட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் கமல் கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமிக்கு நெருக்கமாக உள்ளார்.



இதனால் விஸ்வரூபம்-2 படத்துக்கு குமாரசாமி ஆதரவு இருக்கும் என்பதால் எதிர்ப்பை முறியடித்து படம் வெளிவர உதவுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் விஸ்வரூபம்-2 படத்துக்கு எதிர்ப்புகள் வந்தால் அரசியல் ரீதியாக எதிர்கொள்வேன் என கமல் ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளார்.

Kamal Viswaroopam 2 will be released in Karnataka