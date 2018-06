இந்து பெண்ணை காதல் திருமணம் செய்யும் நடிகர் ஆர்யா தம்பி!

நடிகர் ஆர்யாவின் தம்பியின் காதல் திருமணம் வரும் 22ம் தேதி சென்னையில் நடக்கிறது.

தமிழ் பட முன்னணி கதாநாயகர்களில் ஒருவர், ஆர்யா. அறிந்தும் அறியாமலும், ராஜா ராணி, அவன் இவன், மதராசபட்டினம், உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை.

இவரின் தம்பி ஷாகிர், சத்யா என பெயர் மாற்றம் செய்து புத்தகம் படத்தில் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார். பின் அமரகாவியம், எட்டுத்திக்கும் மதயானை, சந்தன தேவன் படங்களில் நடித்தார்.



இந்நிலையில் சத்யாவுக்கும், துபாயை சேர்ந்த இந்து பெண்ணான பாவனாவுக்கும் காதல் மலர்ந்தது. இந்த திருமணத்துக்கு இவர்களின் பெற்றோர்கள் சம்மதம் தெரிவித்தனர். சத்யா, பாவனா திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. இவர்கள் திருமணம் வரும் 22ம் தேதி சென்னையின் நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடக்கவுள்ளது.

Actor Arya’s younger brother Sathya aka Shahir, who debuted in films as the hero of a film Putthagam, is getting married to Bhavana, his longtime girlfriend from college.