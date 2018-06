பலவிதமான முறையில் யோகாசனம் செய்யும் பிரபல நடிகை!

பிரபல நடிகை சஞ்சனா கல்ராணி, பலவிதமான முறையில் யோகாசனம் செய்து வருகிறார்.

நடிகை நிக்கி கல்ராணியின் சகோதரி நடிகை சஞ்சனா கல்ராணி. இவர் ‘ஒரு காதல் செய்வீர்’ என்ற படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். பின்னர் தமிழில் போதிய வாய்ப்பு இல்லாததால் வேற்று மொழியான மலையாளம் மற்றும் கன்னட படங்களில் நடித்து வருகிறார்.



மேலும் சஞ்சனா கல்ராணி யோகா கலையில் பிரபல வல்லனுராகவும் இருக்கிறார். பலவிதமான யோகாசனங்கள் செய்து அசத்துவதுடன் அப்பயிற்சிகள் மூலம் உடலை கட்டுக்கோப்புடன் பராமரித்து வருகிறார்.



சமீபத்தில் ஐதராபாத் வந்த சஞ்சனா தனது யோகாசன திறமைகளை ரசிகர்கள் முன்னிலையில் வெளிப்படுத்தினார். தரையில் ஒருவரை மல்லாக்கப்படுக்க வைத்துவிட்டு பிறகு அவரது இரு கை மீதும் தனது இரு கால்களை வைத்து அந்தரத்தில் யோகாசன பயிற்சிகள் செய்யத் தொடங்கினார்.



அவரது அசத்தலான யோகாசன காட்சிகள் ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கனை செய்யும் சாகசங்களைபோல் அமைந்திருந்தது. யோகாசன தினத்தில் பலவித யோகாசன முறைகளையும் செய்து காட்டுவதற்காக தினமும் வெவ்வேறு யோகாசன பயிற்சிகளை செய்து வருகிறாராம் சஞ்சனா கல்ராணி.

With her gorgeous looks and seductive body, Sanjana Galrani has managed to capture her audience with ease. “Sanjana is very bold”, “Sanjana is very hot”, “Sanjana has maintained proper fitness” are some of the comments cum compliments that her fans have conferred to her.