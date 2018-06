கூகுளில் இப்படித்தான் விஜய்யை அதிகம் தேடுறாங்கங்கலாம்!

கூகுளில் ‘Next Superstar Vijay ‘ என நடிகர் விஜய்யை அதிகம் தேடுவதாக தெரியவந்துள்ளது.

புதுக்கோட்டை, திருச்சி, சிவகங்கை மாவட்டங்களில் உள்ள திரையரங்குகளில் விஜய்க்கு சரியாக போகாத படங்கள் என விமர்சிக்கப்பட்ட சுறா, வேட்டைக்காரன் போன்றவை ரீ ரிலிஸிலும் கல்லா கட்டியவை.

திரையரங்குகளில் வசூல் நாயகனாக வலம் வரும் விஜய், ஆன்லைனிலும் வசூல் வேட்டை தான். ரசிகர்களின் டிரெண்டிங்கில் விஜய்க்கு எப்போதும் நம்பர் 1 இடம். கூகுள் தேடலில் விஜய் என்று தேடினால் என்னவெல்லாம் டிரெண்டாகியுள்ளது, என பார்த்தால் கிடைக்கும் தகவல்கள் ஆச்சர்யத்தை அளிக்கிறது.

உலகின் ஏழு கண்டத்தில் விஜய்யின் பெயர் தேடப்படாத ஒரே கண்டம் அண்டார்டிக்கா. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இவரது பெயரை அதிகம் தேடிய நாடுகள் இந்தியாவும், இலங்கையும் தான். தவிர மத்திய கிழக்கு நாடுகள், அமெரிக்கா அதிகமாக விஜய்யின் பெயர் தேடப்பட்டுள்ளது. தெறி விஜய், மெர்சல் விஜய் என படங்களோடு சேர்த்து இவரின் பெயர் அதிகமாக தேடப்பட்டுள்ளது.

அடுத்த ஜாம்பவான்…..



கூகுளில் உலக அளவில் ”Next Superstar Vijay” என்ற வார்த்தை விஜய் படம் வெளியாகும் போதெல்லாம் கூகுளில் அதிகமாக தேடப்பட்டுள்ளது. விமர்சனம், சர்ச்சை, பாராட்டு, சமூக அக்கறை, அமைதி என விஜய்க்கு ஆண்டுதோறும் ஆயிரம் விஷயங்கள் இருந்தாலும் இணையத்தில் அமைதியாக ஹிட் அடிக்கும் விஜய்க்கு பிறந்தநாளின் முதல் டிரெண்டாக உள்ளது சர்கார்.

Next Superstar Vijay searched most times in google