விஜயைப்பார்த்து ஆச்சர்யப்பட்ட வரலட்சுமி!

நடிகர் விஜய்யைப்பார்த்து ஆச்சரியப்படுவதாக நடிகை வரலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார்.

விஷாலின் சண்டக்கோழி-2 படத்தில் வில்லியாக நடிக்கும் வரலட்சுமி, விஜய்யின் சர்கார் படத்திலும் நெகடீவ் ரோலில் நடிக்கிறார். தவிர, வித்தியாசமான கெட்டப்பில் நடித்து வருவதால் அந்த கெட்டப்பை சஸ்பென்சாக வைத்துள்ளார் இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ்.

இப்படத்தில் நடித்த போது விஜய் தன்னை மிகவும் கவர்ந்து விட்டதாக வரலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார். நேரில் பார்த்தால் சாப்ட்டாக இருக்கிறார். கேமரா முன் அவரின் ஆவேசத்தைப்பார்க்கும் போது வியப்பாக உள்ளது. இவ்வளவு அமைதியான மனிதருக்குள் இத்தனை ஆவேசம் எங்கிருந்து வந்தது.



நிஜத்தில் இருந்து திரைப்படத்தில் வேறு மாதிரியாக இருக்கிறார். ஏற்கனவே விஜய்யுடன் நான்கு நாட்கள் நடித்துள்ள வரலட்சுமி, அடுத்து விஜய்யுடன் நடிக்கும் காட்சிகள் வெளிநாடுகளில் படமாக உள்ளது.

Varalakshmi Sarathkumar Opens Up About Her Role in Vijay 62