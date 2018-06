நடிகர் ரானாவுக்கு கிட்னி மாற்று ஆப்ரேஷனா?

நடிகர் ரானா டகுபதிக்கு கிட்னி மாற்று ஆப்ரேஷன் நடக்கவுள்ளதாக வதந்திகள் வேகமாக பரவி வருகிறது.

ராணா தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி திரைப்பட நடிகர், தயாரிப்பாளர். இவர் லீடர், கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும், ஆரம்பம் போன்ற திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். சென்னையில் பிறந்த இவர், பாகுபலி படத்தின் வில்லாக நடித்து மிரட்டினார்.

தவிர, அஜித்துடன் ஆரம்பம் படத்தில் நடித்துள்ளார் ரானா. சமீபத்தில் தெலுங்கு திரைப்பட உலகை உலுக்கிய ஸ்ரீலீக்ஸில், இவரின் தம்பியும் சிக்கினார். இந்நிலையில், நடிகர் ரானாவுக்கு கிட்னி மாற்று ஆப்ரேஷசன் நடக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியானது.

இதற்காக இவர் அடுத்த வாரம் அமெரிக்க, அல்லது சிங்கப்பூருக்கு செல்லவதாகவும் தகவல் வெளியானது. ஆனால் இந்த தகவல் குறித்து இவரின் குடும்பத்தார் எவ்வித மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை.

இந்நிலையில் ரானாவின் குடும்ப நண்பர் ஒருவர் கூறுகையில்,‘ரானா குடும்பத்தாரிடம் இருந்து எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வரவில்லை. ஆனால், அவர் நோய்வாய்ப்பட்டுள்ளார் என உறுதியாக தெரியும். அவர் கிட்னி மாற்று ஆப்ரேஷனுக்காக அடுத்த வாரம் அமெரிக்கா அல்லது சிங்கப்பூர் செல்லவுள்ளார். அவரின் தாய் லட்சுமி தான் அவருக்கு கிட்னி வழங்கவுள்ளார்.’ என்றார்.



தந்தை மறுப்பு:



ஆனால் ரானாவின் தந்தைக்கு நெருக்கமானவர் ஒருவர் கூறுகையில்,‘ரானா தனது அடுத்த படத்தின் படப்பிடிப்புகிறகு தயாராக இருப்பதாக இயக்குனர் கிரிஷ் இடம் தெரிவித்துள்ளார். சில நாட்களில் இயக்குனருடன் கதைப்பற்றி பேசவுள்ளார். அதன் பின் படப்பிடிப்பு துவங்கவுள்ளது.’என்றார்.

