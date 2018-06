‘பூ’ நடிகை செய்த செயலால் அதிர்ச்சியடைந்த ரசிகர்கள்!

நடிகை பார்வதி நடித்த லிப் டூ லிப் காட்சியைப் பார்த்த ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

நடிகை பார்வதி தமிழில் ‘பூ’ என்ற படம் மூலம் அறிமுகமானார். பின்னர் தமிழில் பல படங்களில் நாயகியாக நடித்தார். மேலும் மலையாளத்தில் ஏராளமான படங்களில் நடித்துள்ளார். இந்நிலையில் இவர் பெண்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்து வருகிறார். கடந்த ஆண்டு, நடிகர் மம்முட்டி பெண்கள்பற்றி தரம் தாழ்த்தி வசனம் பேசியதாக கடுமையாக கண்டனம் தெரிவித்து பேட்டி அளித்திருந்தார் பூ பார்வதி. இவர் அடிக்கடி பெண்கள் சுதந்திரம்பற்றியும், அவர்களின் பாதுகாப்பு குறித்தும் அடிக்கடி பேசி வருகிறார்.

நடிப்பு திறமையை வெளிக்காட்டும் வேடங்களை மட்டுமே தேர்வு செய்து நடிப்பதாகவும் அவர் பலமுறை பேட்டியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்நிலையில் பார்வதி, கதாநாயகன்வுடன் அழுத்தமான லிப் டு லிப் முத்தக்காட்சியில் நடித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளார்.



நடிகை பார்வதி, பிருத்விராஜுக்கு. ஜோடியாக ‘மை ஸ்டோரி’ மலையாள படத்தில் நடித்துள்ளார். பிருத்விராஜ், பார்வதி நடித்திருக்கும் மை ஸ்டோரி படத்தின் பாடல் காட்சி சமீபத்தில் இணைய தளத்தில் வெளியானது. அதில் பார்வதிக்கு பிருத்விராஜ் அழுத்தமாக உதட்டில் முத்தம் தரும் லிப் டு லிப் காட்சி இடம் பெற்றிருந்தது.



[embedded content]

சில நொடிகள் ஓடும் இக்காட்சிக்கு பிறகு பிருத்விராஜை பார்வதி கட்டி அணைத்து அவரது கன்னத்தில் முத்தமிடும் காட்சியும் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இப்பாடல் வெளியான சில மணி நேரத்தில் 50 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் லைக் கொடுத்திருந்தனர். ஆனால் அதைவிட அதிகமாக முத்தக்காட்சிக்கு ரசிகர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

Newbie director Roshni Dinakar‘s film ‘My Story‘ is expected to be released soon and the new song of the film is here.