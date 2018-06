சென்னை: புதிய படம் ஒன்றில், நயன்தாரா மிரட்டலான ஆக்‌ஷன் காட்டி நடித்துள்ளார்.

அருள்நிதி நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் ‘டிமாண்டி காலனி’. இப்படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இதன் இயக்குநர் அஜய் நாகமுத்து. இந்நிலையில் இவர் ‘இமைக்கா நொடிகள்’ என்ற பெயரில் புதிய படம் இயக்கி வருகிறார்.

இதில் நயன்தாரா, அதர்வா முரளி, ராஷி கண்ணா, பிரபல பாலிவுட் இயக்குநர் அனுராக் காஷ்யப் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு ஆர்.டி.ராஜசேகர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். இவர் காக்க காக்க, வேட்டையாடு விளையாடு உள்ளிட்ட படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்தவர்.

ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இப்படத்தின் பட விளம்பரம் மற்றும் பாடல்கள் இன்று வெளியாகியுள்ளன. ஹிப் ஹாப் தமிழா இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் நயன்தாரா காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். துப்பாக்கி உடன் மிரட்டலாக சண்டைக் காட்சிகளில் கலக்கியுள்ளார்.

இமைக்கா நொடிகள் பட விளம்பரம் பார்த்த ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். இப்படத்தில் ஆச்சரியமூட்டும் வகையில், விஜய் சேதுபதி சிறிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார். அவரது கதாபாத்திரம் ரகசியமாகவே வைக்கப்பட்டுள்ளது.

