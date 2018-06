சித்தார்த் ஜோடியாக கேத்ரின் தெரசா!

நடிகர் சித்தார்த்துக்கு ஜோடியாக நடிகை கேத்ரின் தெரசா ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

சாய் சேகர் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய படத்தின் பூஜை சமீபத்தில் போடப்பட்டது. இந்தப் படத்தின் நாயகனாக சித்தார்த்தும், நாயகியாக கேத்ரின் தெரசாவும் நடிக்கின்றனர். இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு ஜூலை 13-ம் தேதிமுதல் சென்னையில் தொடங்க உள்ளது.

தொடர்ந்து 10 நாட்கள் நடைபெறும் முதல்கட்டப் படப்பிடிப்பில், நாயகி கேத்ரின் தெரசா நடிக்கும் காட்சிகள் எடுக்கப்பட உள்ளன. இந்தப் படம் குறித்து இயக்குநர் சாய் சேகர் கூறுகையில், ‘‘முழுக்க முழுக்க நகரப் பின்னணியில் படம் உருவாகவுள்ளது.. இந்தப் படத்தில் காதல், ஆக்சன் காட்சிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து உருவாக்க உள்ளோம்.

இப்படம் திகில், திரில்லர் என்று பலவாறு பேச்சு எழுந்துள்ளது. அந்த புதிர், படத்தின் தலைப்பு வெளியாகும்போது தெரியவரும். சித்தார்த், கேத்ரின் தவிர, படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரம் ஒன்று உள்ளது. ‘அந்தக் கதாபாத்திரம் போல நாம ஏன் இல்லை?’ என்று படம் பார்க்கும் ஒவ்வொருவரையும் நினைக்க வைக்கும்.

படம் வெளியாகும் வரை அந்தக் கதாபாத்திரம் சஸ்பென்ஸாகவே வைக்கப்படும். படத்தின் பெரும்பகுதி படப்பிடிப்பை சென்னை, புதுச்சேரியில் நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறோம்.

Catherine Tresa will act with Actor Siddharth in her new movie.