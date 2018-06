காலில் ஸ்டீல் பிளேட் வைத்த பிறகு நலமாக இருக்கிறேன் – விஜய் வசந்த்

விஜய் வசந்த் தற்போது `மை டியர் லிசா’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். ரஞ்சன் கிருஷ்ண தேவன் இயக்கத்தில் த்ரில்லர் கதையாக உருவாகும் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் ரியாஸ் கான், சுவாமிநாதன், மயில்சாமி, பர்னிகா சந்தோக் உள்ளிட்ட பலரும் நடிக்கின்றனர்.

இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ஊட்டியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்தது. விஜய் வசந்த் ரவுடிகளுடன் மோதும் ஒரு சண்டைக் காட்சி படமாக்கப்பட்டது. அப்போது எதிர்பாராத விதமாக விஜய் வசந்த் கால் தவறி பள்ளத்தில் சிக்கியதால் அவர் தடுமாறி கீழே விழுந்தார். இதில் அவரது கால் முறிந்தது. உடனடியாக ஊட்டியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் பின்னர், சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்.

தற்போது காலில் ஸ்டீல் பிளேட் வைத்த பிறகு தான் நலமாக இருப்பதாக விஜய் வசந்த் கூறியிருக்கிறார். மேலும் டுவிட்டர் பக்கத்தில் காணொளி ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

Last week was one to remember… I Broke my left leg during an action sequence on the set of my next movie “My Dear Lisa”. After a couple of steel plates and screws, I’m all fine. Recovery time starts. Need all your prayers and wishes for a speedy recovery. Thank you. pic.twitter.com/BCAkTtSVfw

— VijayVasanth (@iamvijayvasanth)

June 29, 2018