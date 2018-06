தன்னை பின் தொடருபவர்களுக்கு முத்தம்: டிவிட்டரில் கஸ்தூரி!

நடிகை கஸ்தூரி டிவிட்டரில் பல கருத்துகளை பகிர்ந்து வருகிறார். குறிப்பாக பல விஷயங்கள் பற்றியும் வெளிப்படையாக கருத்து தெரிவித்து வருகிறார். கண்டமேனிக்கு பலரையும் கலாய்த்தும் வருகிறார். இதில், அவர் சார்ந்த திரைப்பட விவகாரங்களும் அடக்கம்.

இருப்பினும் அவரை பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கை 1 மில்லியனாக உள்ளது. இதனால் தன்னை பின்தொடர்ந்த அனைவருக்கும் கஸ்தூரி டிவிட்டரில் ஒரு பதிவை பதிவிட்டுள்ளார்.



அந்த பதிவு பின்வருமாறு,

பிடிச்சு பின்னால வந்தவங்களுக்கும், கடிச்சு கலாய்க்க நிந்தவங்களுக்கும் அடிக்கடி தேடுறவங்களுக்கும் அடிவாங்கிட்டு ஓடுறவங்களுக்கும் …..அத்தனை பேருக்கும் உம்ம்மா!

A year ago, I said #VanakkamTwitter ; today, I say to a 100k tweeps- MMUAAH ! #CK #HundredK @taranjeet24 pic.twitter.com/2Nc9fDPkKp

— Kasturi Shankar (@KasthuriShankar)

June 28, 2018