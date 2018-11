கனா படக்குழுவினரின் முக்கிய அறிவிப்பு

சிவகார்த்திகேயன் புரொடக்‌ஷன்ஸ் சார்பில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தயாரிக்கும் படம் ‘கனா’. நடிகரும், பாடகர், பாடலாசிரியர் என பன்முகத் திறமைகளை கொண்ட அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் இந்த படம், மகளிர் கிரிக்கெட்டை மையப்படுத்தி உருவாகி இருக்கிறது.

நடுத்தர வீட்டுப் பெண் ஒருவர், தேசிய கிரிக்கெட் அணியில் இடம்பிடிப்பதை மையப்படுத்தி இந்த படம் உருவாகி வருவதாக கூறப்படுகிறது. கிரிக்கெட்டை மையப்படுத்தி பல படங்கள் வந்தாலும் பெண் கிரிக்கெட்டை மையப்படுத்தி உருவாகி இருக்கும் முதல் படம் இது.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்புகள் முடிந்து பின்னணி வேலைகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வந்தது. தற்போது இப்படத்திற்கு தணிக்கை குழுவினர் ‘யூ’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளனர். இதையடுத்து விரைவில் படத்தை வெளியிட படக்குழுவினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.

Our #Kanaa💭 has been certified ‘U’ and will strike the silver screens near ‘u’ this December 🏏#KanaaCertifiedU@Siva_Kartikeyan | @KalaiArasu_ | @Arunrajakamaraj | #Sathyaraj | @aishu_dil | @Darshan_Offl | @arudhrrafilms | @SonyMusicSouth | @DoneChannel1pic.twitter.com/h2MB18H2UU

