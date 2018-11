ரஜினிகாந்த், அக்‌‌ஷய் குமார், எமி ஜாக்சன் நடிப்பில் சங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 2.0 படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஹாலிவுட் படங்களுக்கு சவால் விடும் வகையில் சுமார் ரூ.550 கோடியில் இந்த படம் 3டியில் உருவாகி வருகிறது.

இந்த படத்தின் டீசருக்கு ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருந்த நிலையில், படத்தின் பட விளம்பரம் வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. அதன்பின் வெளியான பட விளம்பரம் ரசிகர்களிடையே ஏகோபித்த வரவேற்பு பெற்று உலகளவில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டது.

My look in #2Point0 is nothing short of a technological wonder! Watch to know how it was brought to life.@2Point0Movie@shankarshanmugh@DharmaMovies@LycaProductions#2Point0FromNov29pic.twitter.com/NfUfUPb2L1

