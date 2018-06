கமல்ஹாசன் அவர்களே.. குமாரசாமி முடியாது என்றாலும் கூட கபிணி அணையின் மதகுகள் திறந்திருக்கும்!

சென்னை: இயற்கையே கபிணி அணையின் மதகுகளை திறந்து விட்டுள்ளது. ஆனால் கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமிதான் கபிணி அணையைத் திறந்து விட்டதாக கூறி அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் கமல்ஹாசன்.

குமாரசாமி முடியாது என்று கூறியிருந்தாலும் கூட, அணையின் மதகுகளை திறக்க மாட்டோம் என்று கூறினாலும் கூட இயற்கையே உடைத்து தகர்த்து விடும் கபிணி அணையின் மதகுகளை. அப்படி பெருநீர்வரத்தைக் கண்டு வருகிறது கபிணி அணை.

கர்நாடகத்தின் காவிரி நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெருமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அங்குள்ள அணைகளுக்கு அபரிமிதமான நீர்வரத்து வந்து கொண்டுள்ளது. தமிழக விவசாயிகளின் கண்ணீருக்கு இரங்கிய வரலாற்றைக் கொண்டிராத கர்நாடகம், தனது அணையின் பாதுகாப்பை கருதி நீர்வரத்து அதிகமாக இருந்ததால் உபரி நீரைத் திறந்து விடுவது வழக்கம்.

இப்போதும் கூட, இயற்கைக்குப் பயந்துதான், இன்னும் நீரைத் தேக்கி வைத்தால் அணைக்கு அபாயம் என்ற அச்சத்தில்தான் கர்நாடகா தனது அணையைத் திறந்து விட்டுள்ளதே தவிர, தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் தர வேண்டுமே என அது திறக்கவில்லை. நிலைமை இப்படி இருக்க குமாரசாமிக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் கமல்ஹாசன்.

Spoke to @CMofKarnataka . Expressed My pleasure on the opening of Kabini. Ultimately even after the Cauvery water management Authority starts functioning, only goodwill between the two States will open many more shut doors.

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan)

June 15, 2018