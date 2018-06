ரம்ஜான் பண்டிகை… பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் வாழ்த்து

டெல்லி: ரம்ஜான் பண்டிகையை கொண்டாடும் மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதும் இன்று ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக பள்ளிவாசல்களில் சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது.

இப்பண்டிகையையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரம்ஜான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கூறுகையில் நமது சமூகத்தின் நல்லிணக்கம் மற்றும் ஒற்றுமையின் பிணைப்பு இந்த நாளில் மேலும் பலப்படட்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Eid Mubarak! May this day deepen the bonds of unity and harmony in our society. https://t.co/lSeBAUc6JW

— Narendra Modi (@narendramodi)

June 16, 2018