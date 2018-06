தமிழக மீனவர்கள் 9 பேர் ஈரான் அருகே நடுக்கடலில் தத்தளிப்பு.. மீட்க விரைந்தது கடலோர காவல்படை!

சென்னை: தமிழக மீனவர்கள் 9 பேர் ஈரான் அருகே நடுக்கடலில் தத்தளிப்பதாக இந்திய கடற்படை தெரிவித்துள்ளது.

தமிழக பதிவெண் கொண்ட மீன்பிடி படகு ஒன்று 9 மீனவர்களுடன் நடுக்கடலில் தத்தளிப்பதாக இந்திய கடற்படை தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில் இருந்து 98 நாட்டிக்கல் மைல் தொலைவில் ஈரான் அருகே அந்த படகு தத்தளிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படகு திசை மாறி சென்றதாக தெரிகிறது.

மீனவர்கள் ஆபத்தில் இருப்பதாகவும் தங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்றும் மீனவர்கள் அவசர அழைப்பு விடுத்திருப்பதாகவும் இந்திய கடற்படை தெரிவித்துள்ளது.

படகின் என்ஜின் அறையில் அதிகளவு கடல்நீர் புகுந்துள்ளதால் படகை இயக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து இந்திய கடற்படை தகவல் அளித்ததை அடுத்து தமிழக கடலோர காவல்படையினர் மீனவர்களை மீட்க விரைந்துள்ளனர்.

A #TamilNadu registered fishing boat with 09 fishermen on board, 98 nautical miles at sea off #Chennai coast signals emergency on board due heavy flooding in engine room. @IndiaCoastGuard ship at sea diverted and is cruising to the scene of incidence for #SAR @DefenceMinIndia pic.twitter.com/BXQ3mvkZZg

June 19, 2018