ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலில் இருந்து அமெரிக்கா திடீர் விலகல்!

நியூயார்க்: ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலில் இருந்து அமெரிக்கா திடீர் என்று விலகி இருக்கிறது.

உலக நாடுகளில் அமைதியை கொண்டு வர அமெரிக்காவின் மனித உரிமை கவுன்சில் மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. முக்கியமாக போர் காலங்களில், மனித உரிமை கவுன்சிலின் பங்கு அதிக தேவை. இதில் உலகின் முக்கிய நாடுகள் எல்லாம் அங்கம் வகிக்கிறது.

மனித உரிமை கவுன்சில் பொதுவாக அமெரிக்காவின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டு இருந்தது. அமெரிக்க அந்த கவுன்சிலின் முடிவுகளில் அதிக தலையீடு காட்டுவதாக கூறியது.

இந்த நிலையில்தான் ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலில் இருந்து அமெரிக்கா திடீர் என்று விலகி இருக்கிறது. ஐநாவின் மனித உரிமை கவுன்சில் நாடுகளுக்கு இடையில் பாகுபாடு காட்டுகிறது. பெரிய அளவில் அரசியல் பாகுபாடு காட்டுகிறது என்று அமெரிக்கா கூறியுள்ளது.

US announces it is withdrawing from the UN Human Rights Council, calling it “a protector of human rights abusers” https://t.co/BRlFvhtAAS pic.twitter.com/hcunoRxgaH

