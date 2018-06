பிரிட்டன்- இந்தியா மாநாடு: 4 வருடத்தில் பெரிய வளர்ச்சி.. நீதி ஆயோக் துணை தலைவர் பேச்சு!

லண்டன்: இந்தியா- பிரிட்டன் இடையே உயர்நிலை கூட்டத்தில் இன்று நிதி ஆயோக்கின் துணை தலைவர் டாக்டர் ராஜீவ் குமார் பேசினார். கடந்த 4 வருடத்தில் ஏற்பட்ட பொருளாதார மாற்றம் குறித்து பேசினார்.

பிரிட்டனில் கடந்த 18-ஆம் தேதி வர்த்தகம், அரசியல் மற்றும் பொது விவகாரம் தொடர்பாக இந்தியா- பிரிட்டன் இடையே உயர்நிலை கூட்டம் தொடங்கியது.வரும் 18-ஆம் தேதி முதல் 22-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டம் லண்டனில் தாஜ் பக்கிங்ஹாம் கேட் ஹோட்டலில் நடைபெறுகிறது. இன்று நடக்கும் நிகழ்வின் அட்டவணை வெளியாகி உள்ளது.

இதில் இன்று மாலை நடந்த நிகழ்வில் நிதி ஆயோக்கின் துணை தலைவர் டாக்டர் ராஜீவ் குமார் பேசினார். கடந்த 4 வருட மோடி ஆட்சியில் இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டு இருக்கும் மாற்றம் குறித்து பேசினார். மேலும் பொருளாதரா முன்னேற்றம் குறித்தும் பேசினார்.

#NewsFromNITI: VC @Rajivkumar1 speaking at the Fifth Annual UK-India Leadership Conclave’18 about four years of the PM @narendramodi govt, trajectory of the Indian economy and how the Indian govt’s policies & unique approach to governance is #TransformingIndia #UKIndiaWeek2018 pic.twitter.com/BJiYbd1jFJ

