சர்வதேச யோகா தினம்: டேராடூன் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு

டேராடூன்: டேராடூன் வன ஆராய்ச்சி மையத்தில் சர்வதேச யோகா தின விழா கொண்டாட்டம் நடக்கிறது. இதில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டுள்ளார்.

சர்வதேச யோகா தினம் இன்று கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் பல இடங்களில் இதற்காக விழா நடக்கிறது. மக்கள் தெருக்களில் நின்று யோகா செய்து வருகிறார்கள். தற்போது டேராடூன் வன ஆராய்ச்சி மையத்தில் சர்வதேச யோகா தின விழா கொண்டாட்டம் நடக்கிறது.

டேராடூன் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டுள்ளார். சர்வதேச யோகா தினத்தையொட்டி நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

More visuals from Forest Research Institute in Dehradun, Uttarakhand where PM Narendra Modi is leading #InternationalYogaDay2018 celebrations. pic.twitter.com/Y0hiS0xUsN

June 21, 2018