யோகா தினம்.. முட்டியை மடக்கி, கலக்கும் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்.. சம்மனம் போட்டு தியானித்த விஜயபாஸ்கர்

நாகர்கோயில்: சர்வதேச யோகா தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, நாகர்கோவில், எஸ்.டி.ஹிந்து கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பாஜக சீனியர் தலைவரும், மத்திய இணை அமைச்சருமான பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் யோகாசனம் செய்தார்.

Let this #InternationalYogaDay2018 inspire all of us to stay fit healthy in mind & body – practice Yoga. #InternationalYogaDay2018 at S.T.Hindu college, Nagercoil.

— Pon Radhakrishnan (@PonnaarrBJP)

June 21, 2018