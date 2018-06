“அதை” மட்டும் தூக்கிட்டா நீங்க செம ஸ்டைல் விஜய்.. அன்புமணி

சென்னை: விஜய் ரசிகர்கள் சமூகவலைதளங்களை அதகளப்படுத்திக் கொண்டுள்ளனர். நாளை விஜய்யின் பிறந்தநாள். அதை சர்கார் படத் தலைப்பு வெளியீடு மற்றும் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீட்டோடு இணைத்து கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் விஜய்யின் பர்ஸ்ட் லுக் சலசலப்பை ஏற்படுத்தவும் தவறவில்லை. வாயில் சிகரெட்டோடு படு ஸ்டைலாக காட்சி தருகிறார் விஜய். படு இளமையாக, ஸ்டைலாக காட்சி தரும் விஜய்யின் வாயில் சிகரெட் இருக்கிறது.

இதுகுறித்து பாமக தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். முன்னாள் மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சரான டாக்டர் அன்புமணி புகை பிடிக்கும் பழக்கத்திற்கு எதிராக தீவிரமாக குரல் கொடுத்து வருபவர்.

You’ll look more stylish without that cigarette.#SmokingKills #SmokingCausesCancer pic.twitter.com/UUvzgrffHN

— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss)

June 21, 2018