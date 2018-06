இருண்ட காலத்தை நினைவுபடுத்துகிறது.. எமர்ஜென்சி தினத்தில் மோடி ஆதங்கம்

எமர்ஜென்ஸி அமல்படுத்தப்பட்டு 43 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, பிரதமர் மோடி தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில், எமர்ஜென்ஸி இருண்ட காலத்தை நினைவுபடுத்துகிறது என்று விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி பிரதமராக இருந்தபோது, ஜூன் 25, 1975 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் எமர்ஜென்சி என்கிற அவசரநிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. இந்த எமர்ஜென்சி காலம் என்பது இந்திய ஜனநாயகத்தில் இருண்ட காலமாக கருதப்படுகிறது. எமர்ஜென்சி காலகட்டத்தில் குடிமக்களின் சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் நசுக்கப்பட்டன. அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்க்குரல்கள் இந்திரா காந்தி அரசால் ஒடுக்கப்பட்டன.

India remembers the Emergency as a dark period during which every institution was subverted and an atmosphere of fear was created. Not only people but also ideas and artistic freedom were held hostage to power politics.

June 26, 2018