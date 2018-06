அவசர நிலை காலத்தில் இந்தியாவே சிறைச்சாலையாக இருந்தது.. அச்ச உணர்வு உருவாக்கப்பட்டது: மோடி

மும்பை: 1975-ல் அவசர நிலை காலத்தில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே பெரும் சிறைச்சாலையாக இருந்தது; அவசர நிலை காலத்தில் நடந்தது என்ன என்பதை இளைஞர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார்.

1975-ல் இந்திரா பிரதமராக இருந்த போது அவசர நிலை பிரகடனம் அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்த நாளை பாஜக கறுப்பு தினமாக கடைபிடிக்கிறது.

மும்பையில் நடைபெற்ற பாஜக நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி இன்று பேசியதாவது:

அவசர நிலை பிரகடன நாளை சம்பிராதயமாக மட்டும் நாங்கள் கறுப்பு தினமாக கடைபிடிக்கவில்லை. காங்கிரஸை விமர்சிப்பதற்கான நாளாக மட்டும் பார்க்கவில்லை.

இன்றைய இளைஞர்களுக்கு அவசர நிலை காலம் எப்படிப்பட்டது என்பது தெரியவேண்டும் என கருதுகிறோம். அப்போது இந்தியாவே ஒட்டுமொத்த பெரும் சிறைச்சாலையாக இருந்தது. இந்நாட்டில் ஒவ்வொருவரும் அச்சத்துடன் வாழ்ந்தனர்.

Youth today do not have an idea of what happened during Emergency.

They will not know that how living without freedom can be: PM Modi in Mumbai pic.twitter.com/AhP1484TGN

— ANI (@ANI)

June 26, 2018