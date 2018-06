அனல் டூ ஆஹா வானிலைக்கு மாறிய டெல்லி… காலையிலேயே மழை.. செம கூல் ஜில் ஜில்!

டெல்லி: டெல்லி செம கூலாக மாறியுள்ளது. பருவமழை அங்கு சூடுபிடிக்கவுள்ள நிலையில் இன்று காலை முதல் வானிலை மொத்தமாக மாறியுள்ளது.

டெல்லியின் பல இடங்களிலும், பரீதாபாத், நொய்டாவிலும் மழை பெய்துள்ளது. காலையிலேயே வானிலை இதமாக மாறி உஷ்ணத்தை அடியோடு குறைத்து விட்டது.

Delhi witnesses a change in weather and receives rainfall. Visuals from Mandi House & Feroz Shah Road. pic.twitter.com/lSjNvKMyAh

— ANI (@ANI)

June 27, 2018