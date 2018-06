2015-ல் ‘சீனா’வின் வேட்பாளராக இலங்கை அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட்ட ராஜபக்சே… திடுக் தகவல்

கொழும்பு: 2015-ம் ஆண்டு இலங்கை அதிபர் தேர்தலில் சீனாவின் வேட்பாளராக ராஜபக்சே போட்டியிட்டார் என திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இலங்கையில் 2015-ம் ஆண்டு அதிபர் தேர்தல் நடைபெற்றது. அப்போது ராஜபக்சே இந்தியா ஆதரிக்கவில்லை. மைத்ரிபால சிறிசேனவை இந்தியா ஆதரித்தது.

இதனால் ராஜபக்சே சீனாவின் உதவியை நாடினார். இப்போது ராஜபக்சேவுக்கு சீனா எப்படியெல்லாம் தேர்தல் செலவுகளுக்காக பணத்தை வாரி இறைத்தது; 2005-ம் ஆண்டு அதிபரான மகிந்த ராஜபக்சே அம்பந்தோட்டா துறைமுகத்தை சீனாவிடம் பெருமளவு கடன் பெற்று எப்படி கொடுத்தார் என்கிற விவரங்களுடன் நீண்ட ஆய்வு கட்டுரையை How China Got Sri Lanka to Cough Up a Port என்ற தலைப்பில் நியூயார்க் டைம்ஸ் ஏடு வெளியிட்டுள்ளது.

அதில் இடம்பெற்றுள்ள சில முக்கிய விவரங்கள்:

ராஜபக்சே ஆட்சிக் காலத்தில் சீனா இலங்கைக்கு பெருமளவு கடன் வழங்கியது. இதன் அடிப்படையிலேயே அம்பந்தோட்டா துறைமுகத்தை சீனா பெற்றது.

2015 இலங்கை அதிபர் தேர்தலில் கடும் எதிர்ப்பை எதிர்கொண்டார் மகிந்த ராஜபக்சே. அப்போது ராஜபக்சேவுக்கு தேர்தல் செலவுகளை அள்ளி வீசியது சீனா.

ராஜபக்சேவின் தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக சீனாவின் துறைமுக கட்டுமான நிறுவன கணக்கில் இருந்து 7.6 மில்லியன் டாலர் நிதி வழங்கப்பட்டது.

வாக்குப் பதிவுக்கு சற்று முன்னதாக 3.7 மில்லியன் டாலருக்கான செக்கும் சீனா தரப்பில் இருந்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

ராஜபக்சேவின் தேர்தல் பிரசாரத்தை முன்னின்று நடத்திய சீனா டி சர்ட், போஸ்டர் உள்ளிட்டவைகளுக்கு 6,7800 டாலர்கள் செலவிட்டது.

பெண்களுக்கான சேலைகள் உட்பட வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க 2,97,000 டாலர்களை சீனா செலவிட்டது.

ராஜபக்சே வசித்த அதிபர் மாளிகையான அலரி மாளிகைக்கு 1.7 மில்லியன் டாலருக்கான 2 காசோலைகளை கொடுத்தது சீனா.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.