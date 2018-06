நரசிம்ம ராவின் பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காத ராகுல் காந்தி.. வெடித்த சர்ச்சை

டெல்லி: முன்னாள் பிரதமரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவருமான பி.வி நரசிம்ம ராவின் பிறந்த நாளுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி வாழ்த்து தெரிவிக்காதது, பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

1921 ஜூன் 28ல் பிறந்த பி.வி நரசிம்ம ராவ் 2004 டிசம்பர் 23ல் இயற்கை எய்தினார். இன்று அவரது பிறந்த நாள் என்பதால் அவரின் நினைவுகளை பலர் பகிர்ந்து இருந்தனர். முன்னாள் பிரதமர் என்பதால் அவர் குறித்து பலர் டிவிட் செய்து இருந்தனர்.

ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி அவரை குறித்து பெரிய அளவில் கொண்டாட்டம் எதையும் செய்யவில்லை. காங்கிரஸ் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ டிவிட்டர் பக்கத்தில் கூட அவரின் பிறந்தநாள் குறித்து மிகவும் தாமதமாகவே வாழ்த்து தெரிவித்து இருந்தனர்.

ஆனால் பாஜகவை சேர்ந்த சிலர் அவருக்கு இன்று வாழ்த்து தெரிவித்து இருந்தனர். பிரதமர் மோடியும் பி.வி நரசிம்ம ராவின் பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். இந்தியா பற்றி பெரிய தொலைநோக்கு பார்வை அவருக்கு இருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

Remembering our former PM Shri PV Narasimha Rao on his birth anniversary. Shri Rao is widely respected as a statesman who provided valuable leadership during a critical period of India’s history. Blessed with immense wisdom, he made a mark as a distinguished scholar as well.

— Narendra Modi (@narendramodi)

June 28, 2018