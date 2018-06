பண மதிப்பு சரிவு.. தப்பான தகவலை ட்விட் செய்து இணையப் பயனாளர்கள் கேலி, கிண்டலுக்கு உள்ளான எச்.ராஜா

சென்னை: மன்மோகன்சிங் பிரதமராக இருந்த காலத்தில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.74 என்ற அளவுக்கு சரிவடைந்தது என பாஜக தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா கூறிய கருத்து கடும் கேலிக்கு உள்ளாகி வருகிறது.

நேற்று, டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 69.0950 ரூபாயாக சரிந்தது. இது இதுவரை இல்லாத சரிவாகும். முன்னதாக, 2016, நவம்பர் 24ம் தேதி, அதாவது, பண மதிப்பிழப்பு அறிவித்த பிறகு சில தினங்கள் கழித்து, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு, ரூ.68.65 என்ற அளவுக்கு சரிந்ததுதான் அதிகபட்ச சரிவாக இருந்தது.

இதுகுறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தலைவர் சீதாராம் யெச்சூரி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இந்திய பொருளாதார நிலையை பண மதிப்பு சரிவு எடுத்துக் காட்டுகிறது என கூறியிருந்தார்.

இதை ரீட்விட் செய்த எச்.ராஜா, மன்மோகன்சிங் காலத்தில் இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 74 ரூபாய் அளவுக்கு சரிவடைந்தது என கூறியுள்ளார். அனைத்து மீடியாக்களுமே வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி இதுதான் என நேற்றைய பண மதிப்பு சரிவு பற்றி செய்தி வெளியிட்ட நிலையில், ராஜா மட்டும் இப்படி கூறுவதை பார்த்த இணையப் பயனாளர்கள், அதற்கான ஆதாரத்தை தருமாறு ட்வீட் செய்தபடி உள்ளனர்.

Mr. Yechury don’t forget the rupee touched all time low of ₹74 when https://t.co/bmIAbcRnPU Singh was PM. https://t.co/aREvWrH1PH

— H Raja (@HRajaBJP)

June 28, 2018