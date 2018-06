என் மகள்களை பள்ளியில் சேர்த்தபோது ஜாதி, மதத்தை சொல்ல மறுத்தேன்.. கமல்

சென்னை: என் மகள்களை பள்ளியில் சேர்த்தபோது ஜாதி, மதத்தை நான் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடவில்லை. இது தலைமுறை தலைமுறையாக தொடர வேண்டும் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

I refused to fill in the caste&religion column in both my daughters’ school admission certificate.That’s the only way,it will pass on to the next generation.Every individual shld start contributing fr progress.Kerala started implementing the same.Those who do shld be celebrated https://t.co/DLdTubcfW1

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan)

June 30, 2018