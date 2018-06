7 வயது சிறுவன் இதய அறுவை சிகிச்சைக்கு நிதி உதவி செய்யுங்களேன்

சென்னை: சக்ஷாம் என்ற எங்களது ஒரே மகனுக்கு இதயத்தில் ஓட்டை இருக்கிறது. பல மாதங்கள் முயன்றும் இன்னும் நிதி திரட்ட முடியவில்லை. இதனால் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியவில்லை.

அவனது முதலாவது வயதில் மிக அதிகமான இருமல் காணப்பட்டது. லோக்கல் கிளினிக்கில் வழங்கப்பட்ட மருந்துகளை வழங்கிய பிறகு அவனுக்கு ஓரளவு சுகமானது.

இப்போது 7 வயது சிறுவனாக வளர்ந்து விட்டார். பள்ளிக்குச் செல்ல ஆரம்பித்தார். சில நேரங்களில் எங்களது விவசாய நிலத்தில் என்னுடன் உதவி செய்துள்ளார். மாலை நேரங்களில் கால்பந்து மற்றும் கிரிக்கெட் விளையாடுவார். அப்படி விளையாடும்போது அடிக்கடி நெஞ்சு பகுதியில் வலி எடுப்பதாக கூறுவார். மூச்சு விடுவதற்கு சிரமப்படுவார்.

ஆனால் முதலில், நாங்கள் அதை ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக கருதவில்லை. ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு தான் அவர் இதயத்தில் ஓட்டை இருப்பதை தெரிந்து கொண்டோம். ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாகவே சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். ஆனால் எங்களது கோலாப்பூர் கிராமத்தில் சரியான சிகிச்சைக்கு வசதிகள் இல்லை

நான் ஒரு விவசாயி. மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.10,000 மட்டுமே சம்பாதிக்கிறேன் சில மாதங்களில் அதை விடவும் குறைவாகவே சம்பாதிக்கிறேன். என்னால் நகரத்திற்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை அளிக்க முடியவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது நிலைமை மேலும் மோசமாகிவிட்டது

அவருக்கு உடனடியாக இதய அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும். அல்லது நாங்கள் அவனை இழக்கக்கூடும். அவர் தற்போது மும்பையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். நாங்கள் 4.50 லட்சம் ரூபாயை சிகிச்சைக்காக செலுத்த வேண்டியுள்ளது. எங்களிடம் சேமிப்பு தொகை இல்லை. விற்பனை செய்து செலுத்துவதற்கு சொத்துக்களும் இல்லை. இது தான் எங்களது மகனின் உயிரை காப்பாற்ற இருக்கும் கடைசி வாய்ப்பு.

நிதி அளித்து நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன். அறுவை சிகிச்சையை இனிமேலும் தாமதிக்க முடியாது. எனவே உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு உதவிகளை செய்யுங்கள். நீங்கள் இந்த தகவலை பேஸ்புக் மற்றும் வாட்ஸ்அப் போன்ற தளங்கள் வழிகளிலும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். இவ்வாறு தத்தாத்ரே ஷின்டே என்பவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

NEFT/IMPS/RTGS transfer to the following account:

(From Banks in India only)

Account number: 700701707030086

Account name: Saksham Dattatray Shinde

IFSC code: YESB0CMSNOC

(The digit after B is Zero and the letter after N is O for Orange)

OR

For UPI Transaction: [email protected]