காப்பகத்தில் குழந்தைகளை கடத்தி விற்ற கன்னியாஸ்திரிகள்.. ராஞ்சியில் அதிர்ச்சி

ராஞ்சி: ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில், மிஷினரிஸ் ஆப் சாரிட்டி அமைப்புக்கு சொந்தமான, நிர்மல் ஹ்ரிடே என்ற காப்பகம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த காப்பகத்தில் கருவுற்றிருக்கும் 11 சிறுமிகள் 75 மாற்றுத்திறனாளி பெண்கள் உள்ளனர். திருமணமாகாமலேயே கர்ப்பமாகும் சிறுமிகளுக்கு இங்கு அடைக்கலம் தரப்படுகிறது.

இந்த காப்பகத்தில் சிறுமிகளுக்கு பிறந்த குழந்தையை வேறு ஒருவருக்கு ரூ.50,000த்திற்கு விற்பனை செய்ததாக கன்னியாஸ்திரி கொஞ்சிலியா என்பவர் உட்பட 2 கன்னியாஸ்திரிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதைடுத்து காப்பகத்திற்கு முத்திரை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து ராஞ்சி டிஎஸ்பி ஷியாம்நாத் மண்டல் கூறுகையில், மொத்தம் 4 குழந்தைகள் சட்ட விரோதமாக விற்பனை செய்யப்பட்டஉள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. ஒரு குழந்தை உ.பிக்கும், மேலும் 3 குழந்தைகள் ஜார்கண்டிலும் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்றார்.

Ranchi: Police arrested two nuns of Missionary of Charity on charges of child trafficking #Jharkhand pic.twitter.com/4RV11zhFnC

July 5, 2018