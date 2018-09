சென்னை: கிராமப்புறங்களில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டை அமல்படுத்துமாறு தமிழக மின்வாரியத்துக்கு அதிமுக அரசு உத்தரவிட்டிருப்பதாக திமுக எம்எல்ஏ டிஆர்பி ராஜா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் தற்போது பல பகுதிகளில் கடும் வெயில் அடித்து வருகிறது. இடையில் பெய்து வந்த மழை தற்போது வெகுவாக நின்று போய் விட்டது. இந்த நிலையில் பல பகுதிகளில் மின்வெட்டு இருப்பதாக புகார்கள் கிளம்பி வருகின்றன.

SHAMELESS #TNGovt has asked #TNEB to take up unannounced power cuts in rural areas! In #Mannargudi we’ve had power cuts last more than an hour in the middle of the night.

With temperatures soaring above 37°C during days & hot humid nights our people have had sleepless nights !!!

