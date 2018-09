சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்தை திமுக தலைவராக உள்ள ஸ்டாலின் நான்கு வருடங்கள் முன்பு திரும்ப பெற்றார். ஆனால், மு.க.அழகிரி விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.

2014ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 29ம் தேதி, விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு திமுக பொருளாளராக அப்போது பதவி வகித்த, ஸ்டாலினின், அதிகாரப்பூர்வ பேஸ்புக் பக்கத்தில் “Greetings to all on the occasion of Vinayaka Chaturthi!” என்று பதிவிட்டப்பட்டிருந்தது.

இந்த பதிவு அப்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது.