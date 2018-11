சிகாகோ மருத்துவமனையில் துப்பாக்கிச்சூடு: பெண் மருத்துவர், காவல் துறைகாரர் உள்பட 3 பேர் பலி

சிகாகோ: சிகாகோவில் உள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் ஒருவர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் 3 பேர் பலியாகினர். துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியவர் போலீசாரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

அமெரிக்காவின் சிகாகோ நகரில் உள்ள மெர்சி மருத்துவமனைக்கு திங்கட்கிழமை வந்த நபர் கார் நிறுத்தும் இடத்தில் மருத்துவர் தமாரா ஓ நீல் என்பவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் அவர் தான் வைத்திருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து தமாராவை சுட்டதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேய பலியானார். இதையடுத்து அந்த நபர் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்து சுடத் தொடங்கினார். இதில் மருத்துவமனை ஊழியை மற்றும் காவல் துறை அதிகாரி ஒருவர் மீது குண்டு பாய்ந்தது.

