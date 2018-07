டுவிட்டர் உதவியுடன் ரசிகரை கண்டுபிடித்து இன்ப அதிர்ச்சி அளித்த பெல்ஜியம் கோல்கீப்பர்

உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழா ரஷியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. நாக்அவுட் சுற்று போட்டி ஒன்றில் பெல்ஜியம் – ஜப்பான் அணிகள் மோதின. முதலில் 2-0 என ஜப்பான் முன்னிலைப் பெற்றிருந்தது. அதன்பின் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பெல்ஜியம் 3-2 என வெற்றி பெற்றிருந்தது. இந்த போட்டியை பார்க்க வந்த ரசிகர் ஒருவர் லிவர்பூல் அணியின் ஜெர்சியை அணிந்து கொண்டு போட்டியை ரசித்துக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது தனது கையில் ஒரு பதாகை வைத்திருந்தார். அதில் ‘‘மிக்னோலெட், நான் உங்களுடைய டி-சர்ட்டை பெற முடியா?’’ என்று எழுதி வைத்திருந்தார். இந்த பதாகை பெல்ஜியம் அணியின் மாற்று கோல்கீப்பரான சைமன் மிக்னோலெட் மற்றும் பெஞ்சில் அமர்ந்திருந்த ரசிகர்கள் கண்ணிலபட்டது.

உடனடியாக, மின்னோலெட் அந்த ரசிகருக்கு டி-சர்ட்டை வழங்க முடிவு செய்தார். அவர் யார் என்று தெரியாததால், மின்னோலெட், அந்த ரசிகர் யார் என்பதை கண்டு பிடித்து தர முடியுமா? என்று டுவிட்டரிடம் உதவிக் கேட்டிருந்தார்.

பின்னர் அந்த ரசிகரை கண்டு பிடித்து விட்டோம். அவர் கிர்கிஸ்தானில் இருந்து ரஷியா வந்துள்ளார். அவருக்கு என்னுடைய டி-சர்ட்டை வழங்கினேன். சமூக வலைத்தளத்தை நான் மிகவம் நேசிக்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி என்று தெரிவித்துள்ளார்.

I need your help Twitter, can we find this guy? #BELJPN pic.twitter.com/XZuAuTxmEc

Twitter, we found him. Meet Arsen. Travelled from Kyrgyzstan to Russia. And yes, he got my shirt. How I love social media❤ thanks all!!! #YNWA#Worldcuppic.twitter.com/CbLcmasuYq

— Simon Mignolet (@SMignolet)

July 5, 2018