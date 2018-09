அலஸ்டைர் குக்கிற்கு 33 பீர் பாட்டில்களை பரிசாக அளித்த மீடியா

இங்கிலாந்து – இந்தியா இடையிலான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் கடைசி டெஸ்ட் லண்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த டெஸ்ட் போட்டியோடு இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், தொடக்க பேட்ஸ்மேனும் ஆன அலஸ்டைர் குக் ஓய்வு பெறுகிறார்.

தனது கடைசி இன்னிங்சில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 147 ரன்கள் குவித்தார். இந்தியாவிற்கு எதிராக 2006-ல் அறிமுகமான குக் முதல் இன்னிங்சில் அரைசதமும், 2-வது இன்னிங்சில் சதமும் அடித்தார். தற்போது கடைசி டெஸ்டிலும் அதேபோல் அரைசதம் மற்றும் சதம் அடித்துள்ளார்.

சதம் அடித்த அலஸ்டைர் குக் நேற்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது 33 சதம் அடித்த அலஸ்டைர் குக்கிற்கு ஒரு மீடியா சார்பில் 33 பீர் பாட்டில்கள் வழங்கப்பட்டது.

Alastair Cook Presented With 33 Beer Bottles by British Media as Farewell Gift to Celebrate His 33rd Hundred (Watch Video) #AlastairCook#BeerBottlesFift#FarewellGifttoAlastairCook#INDvsENG#ENGvIND#Crickethttps://t.co/qy4weVKJFH

— LatestLY (@latestly)

September 11, 2018