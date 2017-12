லண்டனில் வசிக்கும் முன்னாள் தடகள வீராங்கனையான ஜீனட் வாக்யே, தனது இளம் வயது மகனுக்கு மட்டுமல்லாமல், உலகெங்கும் உள்ளவர்களுக்கு ஆஃப்பிரிக்க மக்களின் கலாசாரம் மற்றும் தொன்மை பற்றித் தெரியப்படுத்த தாமாகவே ஒரு குழந்தைகளுக்கான கதைப் புத்தகம் எழுதியுள்ளார்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :

Source: BBC.com

English summary

A separate book for ‘ son of ‘, written by the mother (video) aappirikka

Live in London and former Athletics Sportswoman of jeenat vakhiye, his young vaiyatha