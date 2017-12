உத்தரபிரதேசத்தில் கடந்த 20 வருடங்களாக துப்பாக்கிசுடும் போட்டிகளில் பங்கெடுத்து, பதக்கங்களை குவித்து வருகிறார் 80 வயது மூதாட்டி. அவர் குறித்த காணொளி.

Source: BBC.com

English summary

80-year-old grandmother in the magnificent duppakkshu (video)

In Uttar Pradesh over the past 20 years to take part in shooting competitions.