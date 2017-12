மலிவு விலை கண்டுபிடிப்புகள் இப்படியும் உதவுமா? (புகைப்படத்தொகுப்பு)

வோனி போதா: “நான் பால்கனியில் நின்று பரபரப்பான சாலையை பார்த்தேன். எப்போதும், இதுமாதிரியான வாகனங்கள் வரும்போது, அவர்கள் சிரித்துக்கொண்டே வருவார்கள். அந்த சத்தத்தை கேட்டு, நாம் கேமராவுடன் தயாராகலாம். இந்த தள்ளுவண்டியை தள்ளிக்கொண்டு வந்தவர், தானும் அத்தகைய ஒரு வண்டியில் அமர்ந்திருந்தார். வீடற்ற மனிதர், கடைகளில் பொருட்கள் வாங்க உதவும் தள்ளு வண்டியை மாற்றி, சில பால் பாட்டில்களை அதில் வைத்து, செலவற்ற ஒரு போக்குவரத்து சாதனத்தை தயாரித்துள்ளதை பாருங்கள்.

Source: BBC.com

English summary

This will help when the discovery of cheap? (Photo Gallery)

Now: “I stood on the balcony voni busy road I saw. Epoduma